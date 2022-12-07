На Запорожье было сбито 6 беспилотников рашистов.

Ночью российские оккупанты атаковали беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района, в результате чего были ранены три человека.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Российские оккупанты продолжают ночной террор наших мирных земель. Этой ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района", - отметил он.

Так, в одном из сел разрушено два дома, еще восемь было повреждено.

"Предварительно известно о трех раненых, в том числе девушке 15 лет", - написал Старух.

В другом селе в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще 10 получили повреждения. Люди не пострадали.

"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили пол дюжины БПЛА", - заметил председатель ОВА.

Кроме того, российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и"Ураганами", сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Горячая ночь... Россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами". Круто поработали военные из Воздушного командования "Схид". Сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область", - отметил он.

Предварительно, речь идет о Shahed-136.

Председатель ОВА добавил, что Никопольский район пережил еще одну тяжелую ночь террора.

"Россияне 7 раз ударили из "Ураганов" и тяжелой артиллерии по двум громадам - Марганецкой и Никопольской. Люди не пострадали", - написал он.

По словам Резниченко, больше всего пострадал Никополь.

"В городе побиты до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Изувечили российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж", - сообщил он.

Война в Украине: ситуация на Запорожье

Россия продолжает терроризировать Запорожскую область. Так, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожье. Повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

5 декабря, в результате ракетного удара оккупантов в селе Новософиевка Запорожского района погибли два человека, еще трое получили ранения.

В офисе президента Украины отметили, что в результате российских обстрелов был ранен маленький ребенок, которому 1 год и 10 месяцев.

Напомним, что в ночь на 23 ноября российские захватнические войска обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Запорожской области. Тогда за это нападение погиб младенец.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как оккупанты держали в заложниках жителей Запорожья, которые хотели попасть в оккупированную Васильевку к близким.

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