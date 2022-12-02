По имеющимся данным, жертв нет.

Целью ночного удара оккупантов по Запорожью стала промышленная и энергетической инфраструктура города.

Как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, ночью враг в очередной раз нанес ракетный удар по Запорожью.

"Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. Как следствие загорелся пожар. По имеющимся данным, жертв нет", - отметил глава ОВА.

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Старух уточнил, что пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Как сообщал около 3:43 секретарь Запорожского горсовета, и. о. мэра Анатолий Куртев, в результате обстрела загорелось здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах повылетали стекла.

Кроме этого, в одном из сел области враг ударил по админзданию.

"Российские чудовища снова обстреляли село в одной из общин Запорожского района. В результате попадания почти полностью разрушено административное здание, где находились все необходимые местным жителям службы. К счастью, люди уцелели", - отметил Старух.

По словам главы ОВА, сейчас завалы разбирают, разрабатывают проект нового совета.

Ситуация на Запорожье

Российские захватчики контролируют более половины территории Запорожской области, в частности, Энергодар, где расположена ЗАЭС крупнейшая атомная электростанция в Европе.

27 ноября президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что захватнические войска могут готовиться к выходу с территории ЗАЭС. В Офисе президента Украины убеждены, что российские войска не смогут удержать Запорожскую атомную электростанцию.

Российские захватчики регулярно наносят удары по территории области, которую не смогли захватить.

Хотя ВСУ проводят контрнаступление на юге, для контрнаступления на территории Запорожской области условия пока не сформировались, объяснял военный эксперт Александр Коваленко.

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