Некоторых людей сразу депортировали в сторону Запорожья, а других задержали на несколько дней.

Российские оккупанты задержали украинцев, которые хотели проехать в оккупированную Васильевку из Запорожья к близким.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как россияне почти два дни продержали людей в заложниках, применяя к ним силу.

"Напомню, 2 декабря рашисти заставили людей, которые ехали из Запорожья поддержать близких в оккупации, в минусовую температуру ночевать на обочине дороги. Но продолжением этого террора стал очередной террор. Из тех гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, 8 авто так и не пустили", — отметил Федоров.

Видео дня

По его словам, некоторых людей сразу депортировали в сторону Запорожья, а других "покатали".

"Сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а потом вернули обратно в Васильевку. Ко всем людям орки применили тотальный досмотр, проверяли чересчур нервно. К отдельным мирным безоружным жителям применили физическую силу - били прикладом автомата", - сказал мэр.

После двух дней издевательств украинцы вернулись в Запорожье.

Ситуация в Запорожской области

Аналитики Института изучения войны заявили, что передвижение российских оккупантов в Запорожской области указывает на их неспособность оборонять ключевые позиции.

Враг постоянно проводит эвакуацию раненых в регионе. Грузовики и автобусы были отправлены в сторону Мелитополя.

В то же время, по мнению военного эксперта Александра Коваленко, условия для контрнаступления ВСУ на территории Запорожской области пока не сформировались.

Вас также могут заинтересовать новости: