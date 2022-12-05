Повреждены частные дома в одном из сел региона, поделились ОП.

В селе Новософиевка Запорожской области разрушены несколько частных домов.

В населенном пункте есть 2 жертвы и 2 травмированных, сообщили в Офисе президента.

В ОП добавили, что на месте происшествия уже работают скорая и сотрудники ГСЧС.

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"Запорожская область, с. Новософиевка. 2 человека погибли, 2 ранены. Информация уточняется", - отмечается в сообщении.

Новый обстрел Украины оккупантами - что надо знать

5 декабря РФ осуществила новый массированный ракетный удар по Украине. Сообщалось, что в ряде регионов прогремели взрывы, в частности, работали системы противовоздушной обороны.

Секретарь Запорожского горсовета, и. о. мэра Запорожья Анатолий Куртев поделился, что в областном центре прогремели несколько взрывов.

По его сведениям, одни из них были отголоском вражеских прилетов в пригороде, а еще часть - следствие работы Сил противовоздушной обороны.

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