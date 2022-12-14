Из них формируют штурмовые отряды.

Российские оккупанты уже завербовали в частную военную компанию "Вагнера" 23 тысячи заключенных. Их используют при штурме как "пушечное мясо".

В Центре национального сопротивления объяснили, что гибель заключенных не вызывает резонанс в российском обществе. Кроме того, потери не деморализуют и саму ЧВК, так как квалифицированный личный состав и руководство не участвуют в штурме.

"Фактически враг обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев. Из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями "подчиненных", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что украинское подполье предоставляет данные по размещению "вагнеровцев" на временно оккупированных территориях Украины. Это позволяет наносить удары по российским пунктам управления.

Что известно о ЧВК "Вагнера"

Летом стало известно, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ("повар Путина") лично вербует российских заключенных на войну в Украине.

По данным российских СМИ, завербованным показывают видео жестоких казней дезертиров, чтобы они не убегали с поля боя.

В то же время российский зэк - "вагнеровец" рассказал, как его бросили на передовую, а тех, кто отказывался идти в наступление, расстреливали.

Недавно в Ростовской области "вагнеровец" открыл огонь по полицейским из ручного пулемета. Ранее он отбывал наказание за кражу и разбой.

11 декабря Вооруженные Силы Украины разгромили базу "вагнеровцев" в Кадиевке Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: