Предположительно сейчас РФ не имеет возможности получать иранские дроны в дальнейшем.

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, почему уже около двух недель российские оккупанты не атакуют территорию Украины иранскими беспилотниками.

"Уже две недели примерно не наблюдаем, а может и больше, этих иранских БПЛА. Вероятно, что первая партия, которая им поступила, в конце-концов и закончилась. Потому что, это было более 400 БПЛА применены по Украине этого типа, я имею в виду Shahed-136. Из них 340, такая примерная цифра, ликвидировано этих БПЛА противовоздушной обороной. Была информация о том, что Россия в целом заказала их 1 тыс. 740, где-то в таком количестве", - сказал Игнат в эфире информационного телемарафона.

Он предположил, что предположительно сейчас РФ не имеет возможности получать иранские дроны в дальнейшем.

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"Возможно, идут процессы политического характера, на Ближнем Востоке тоже не простая ситуация. Иран находится в очень таких серьезных сложных обстоятельствах, и на это могут влиять другие страны", - отметил Игнат.

Также спикер Командования Воздушных сил ВСУ добавил, что враг не оставляет своих планов по уничтожению нашей критической инфраструктуры и может нанести ракетные удары в любой момент, поэтому не нужно расслабляться. В то же время он отметил, что надо сохранять спокойствие и холодный ум, ведь ВСУ готовы реагировать соответственно на эти вызовы.

"Понятно, что враг не оставил планов своих по тому, что они будут в конечном итоге бить и в дальнейшем по нашей энергетике и другим объектам критической инфраструктуры. Об этом говорят все: и власть, и военные, и люди сами это прекрасно понимают... потому что армия их проигрывает на поле боя и они будут дальше пробовать терроризировать нас", - сказал Игнат.

"Мы видели, что ракетный удар был всего неделю назад, фактически это было 23 ноября, и было сбито немало ракет, беспилотные летальные аппараты. Надо быть готовым ко всему в любой момент. Расслабляться не нужно, есть там и носитель "калибров" один корабль, есть там стратегическая авиация на местах, ничего никуда не делось. Поэтому сохраняем спокойствие и холодный ум, а Вооруженные силы Украины будут реагировать на эти вызовы соответственно и сбивать все, что летит", - акцентировал Игнат.

Иранские беспилотники в Украине: что известно

Россия активно применяет иранские беспилотники "Shahed-136" для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было ликвидировано.

Также сообщалось, что за последние два месяца Россия осуществила семь массированных ракетных атак по Украине, сосредоточив усилия на энергетической инфраструктуре.

Сегодня, 30 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы ПВО Украины уничтожают примерно 80% вражеских целей. За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождены более 240 тысяч воздушных целей противника.

Также сегодня, 30 ноября, представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире информационного телемарафона сообщил, что российский враг не оставляет намерений нанести ракетные удары по Украине и проводит подготовку к этому. Однако, как подчеркнул представитель разведки, на сегодняшний день ситуация довольно спокойная.