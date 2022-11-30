За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождены более 240 тысяч воздушных целей противника.

Силы ПВО Украины уничтожают примерно 80% целей. Об этом отметил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале, поздравляя с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", - подчеркнул Залужный.

Он отметил, что это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура.

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"И это показатель высокого мастерства наших воинов. Горжусь, спасибо за службу и поздравляю! Вечная память тем, кто приблизил нас к победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", - написал главнокомандующий ВСУ.

Поставки западных систем ПВО Украине

США и другие западные союзники в последнее время сосредоточились на поставках средств противовоздушной обороны для Украины, включая устаревшие системы советской эпохи и более современные.

Сегодня в США подтвердили, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в Украину систем ПВО Patriot. Сначала эти системы предлагались Польше для защиты ее границы от ракет, но теперь союзники изучают, можно ли их поставить Украине.

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