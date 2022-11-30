Однако, как подчеркнул представитель разведки, на сегодняшний день ситуация довольно спокойная.

Русский враг не оставляет намерений нанести ракетных ударов по Украине и проводит подготовку к этому.

"Враг не оставляет намерений наносить удары (по Украине - УНИАН) в любой момент... Но на сегодняшний день ситуация довольно спокойная. Плановые полеты стратегической авиации РФ, они осуществляются в восточных регионах страны. Если будет выход сил и средств Черноморского флота с носителями "Калибр", если будет взлет стратегической, дальней бомбардировочной авиации, то наша задача - своевременно предупредить", - сообщил в эфире информационного телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, сейчас враг проводит подготовку к новому нанесению ракетных ударов по Украине.

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"Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары. Во-вторых - это классический подход, изучаются те районы, цели, по которым будет нанесен удар. И третье - это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, это требует времени", - подчеркнул представитель ГУР.

Ракетный террор РФ: что известно

По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, на подготовку к массированным ракетным ударам по Украине россиянам обычно требуется от 7 до 14 дней.

Предыдущий ракетный удар россияне совершили 23 ноября, тогда Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них было сбито.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы к отражению возможных ракетных ударов россиян.

В то же время 28 ноября 2022 года Игнат подчеркнул, что сейчас наблюдается высокая авиационная активность самолетов Российской Федерации на севере, юге и востоке. Он добавил, что РФ может нанести ракетные удары в любой момент.

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