Для ВСУ построили учебный комплекс для имитации боя в населенном пункте

На базе этого учебного места может одновременно заниматься до 3-х рот днем и до 1-й роты во время проведения занятий ночью.

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск (военная часть А4150, также известный как Яворивский военный полигон) завершили строительство учебного места "Бой в населенном пункте".

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Об этом сообщает Украинский милитарный портал. Отмечается, что в мае 2018 года Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск объявил тендер на выполнение работ по "Строительству учебного места "Бой в населенном пункте".

По данным портала, затраты составили почти 40 млн грн.

Сообщается, что на базе этого учебного места может одновременно заниматься до 3-х рот днем и до 1-й роты во время проведения занятий ночью.

В частности, среди занятий, которые планиреются проводиться на этом учебном месте - это оборона и наступление в условиях населенного пункта, патрулирование в условиях населенного пункта, выполнение поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта и проведение других практических занятий по различным темам.

В издании добавили, что тренировочные комплексы, а иногда и целые искусственные города, для отработки специфики боя подразделения и воинской части в городе широко используются в мире для подготовки как армейских формирований, так и правоохранителей.

Отмечается, что в 2016 году тренировочный комплекс для отработки действий военных подразделений в городе был построен в Литве. Его территория занимает площадь в 15 гектаров, на которых было построено 26 объектов: жилые дома, школа, церковь, полицейский участок, магазин, стадион, автобусная остановка, улицы, тротуары, детские игровые площадки и другие здания.