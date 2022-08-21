Утром в воскресенье, 21 августа, в оккупированном Севастополе снова прозвучали взрывы.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Отмечается, что местные жители услышали взрывы примерно в 06:33. В то же время дыма или работы ПВО заметно не было.
Это уже второй день, когда в Севастополе неспокойно. Накануне вечером оккупационные власти заявляли о работе ПВО. Они также призвали жителей города "поменьше снимать и тем более выкладывать видео с работой систем противовоздушной обороны".
Взрывы в Крыму: что известно
20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.
Также утром 20 августа серия взрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.
После очередных ударов Россия начала усиливать меры безопасности на полуострове. Отдельно из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.