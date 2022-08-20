Сработала система ПВО оккупантов.

В Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма утром в субботу, 20 августа, прогремела серия взрывов.

Об этом сообщают местные паблики. Взрывы в Евпатории подтвердили и оккупационные власти, подконтрольные России.

По словам "главы" Крыма Сергея Аксенова, в небе сработала система ПВО россиян.

"В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет", - заявил он.

20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Без пострадавших.

В то же время оккупанты утверждают, что БПЛА на самом деле был сбит "стрелковым оружием", но над самой крышей.

Ситуация в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, в августе в оккупированном Крыму произошли пожары на складе хранения боеприпасов в воинской части и на аэродроме.

Так, 9 августа на территории аэродрома "Саки", что в районе населенного пункта Новофедоровка, прозвучала серия взрывов и пожар. Как следствие, уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

16 августа в воинской части, что в Джанкойском районе, на складе произошла детонация боеприпасов.

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