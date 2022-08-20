В сети уже "слили" данные о том, из чего именно сбивают объекты над городом.

Над оккупированным Россией Севастополем (Крым) снова раздаются взрывы. Оккупанты уверяют, что работает система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев.

"В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: меньше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", - написал Развожаев.

Похоже, крымчанам все равно на "губернатора", ведь они уже опубликовали ряд видео. На кадрах – работа 30-мм автоматов 2А38М ЗРПК "Панцирь-С1".

Взрывы в Крыму 20 августа: что известно

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Также утром 20 августа серия визривів прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных ударов " Россия начала усиливать меры безопасности на полуострове. Отдельно, из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.

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