Над севастопольским штабом Черноморского флота РФ в Крыму поднялся столб густого дыма.
Об этом сообщают местные паблики.
Сильный взрыв прогремел около 8:17 утра.
По словам оккупационных властей, в крышу штаба влетел дрон, сбит не был. Хотя, как утверждают кремлевские пропагандисты, российские военные "работали стрелковым оружием".
Территорию оцепили силовики.
Ситуация в оккупированном Крыму
Как сообщал УНИАН, в августе в оккупированном Крыму произошли пожары на складе хранения боеприпасов в воинской части и на аэродроме.
Так, 9 августа на территории аэродрома "Саки", что в районе населенного пункта Новофедоровка, прозвучала серия взрывов и пожар. Как следствие, уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.
16 августа в воинской части, что в Джанкойском районе, на складе произошла детонация боеприпасов.