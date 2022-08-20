Сильный взрыв прогремел около 8:17 утра.

Над севастопольским штабом Черноморского флота РФ в Крыму поднялся столб густого дыма.

Об этом сообщают местные паблики.

Сильный взрыв прогремел около 8:17 утра.

По словам оккупационных властей, в крышу штаба влетел дрон, сбит не был. Хотя, как утверждают кремлевские пропагандисты, российские военные "работали стрелковым оружием".

Территорию оцепили силовики.

Ситуация в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, в августе в оккупированном Крыму произошли пожары на складе хранения боеприпасов в воинской части и на аэродроме.

Так, 9 августа на территории аэродрома "Саки", что в районе населенного пункта Новофедоровка, прозвучала серия взрывов и пожар. Как следствие, уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

16 августа в воинской части, что в Джанкойском районе, на складе произошла детонация боеприпасов.

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