Также после взрывов россияне подняли в небо боевой вертолет.

Во временно оккупированном Крыму после новых взрывов возле берегов пляжей в Севастополе заметили российские боевые корабли.

В сети опубликовали снятое очевидцами видео.

По имеющейся информации, часть Черноморского флота России вывели из бухты Севастополя.

Также после взрывов россияне подняли в небо боевой вертолет.

Ранее сообщалось, что российские корабли в Черном море прячутся от возможных ударов ВСУ, маневрируя вдоль временно оккупированного крымского побережья. В этой корабельной группировке вражеского флота – 12 кораблей и катеров. Наготове Россия держит два надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами, и два больших десантных корабля, сообщили в ОК "Пивдень".

Взрывы в Крыму 20 августа: что известно

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что без пострадавших.

Также утром 20 августа серия вызрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных "хлопков" Россия принялась усиливать меры безопасности на полуострове.

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