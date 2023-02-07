По словам Андрющенко, авиацию оккупанты подняли уже после взрывов.

В Приморском районе Мариуполя сегодня прогремело семь взрывов, сообщил в соцсетях советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, серия взрывов прогремела в районе порта, куда российские оккупанты недавно завезли технику и ПВО.После взрывов над Мариуполем появилось большое количество авиации.

Андрющенко отметил, что пропагандисты почти официально подтвердили "хлопок", заявив о работе их противовоздушной обороны. "Но что-то молчат о последствиях. Хотя, это неудивительно", - написал советник мэра.

Видео дня

Уничтожение Мариуполя – история еще одного преступления РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска начали целенаправленное уничтожение Мариуполя. В сети неоднократно публиковали фото и видеодоказательства того, как российские танки фактически расстреливают многоэтажки, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

В марте Россия ударила тяжелыми бомбами по драмтеатру, где от снарядов прятались в основном женщины и дети. РФ цинично обстреливала даже спасателей, пытавшихся разбирать завалы.

После эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года защитников Мариуполя город перешел под оккупацию России.

В настоящее время уничтожена вся инфраструктура Мариуполя, нет ни газа, ни воды, ни света.

Реальные цифры погибших среди гражданского населения и военных ВСУ до сих пор неизвестно. Враг заметает все следы своих преступлений, сжигая трупы, а на месте сожженных домов украинцев строя новые высотки.

Вас также могут заинтересовать новости: