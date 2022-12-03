Это самый большой морг в Донецкой области, комментируют в горсовете.

Россия построила в захваченном Мариуполе неподалеку от центра города U-образный комплекс, который россияне, скорее всего, используют в качестве военной базы.

Таким образом, русские продолжают укреплять город от возможного контрнаступления ВСУ, пишет BBC со ссылкой на спутниковые данные Maxar.

На крыше комплекса разместили огромные надписи "Армия Россия" и "За мариупольцев" в цветах триколора.

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Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что это не военная база, а большой морг. Его замаскировали под диагностический центр.

"Это самый большой морг в Донецкой области", - комментирует Андрющенко.

На других снимках изображено городское кладбище, которое продолжает расширяться и охватывает все больше территории. "В последние месяцы российские войска выносят трупы из разрушенных зданий и увозят их для захоронения", - отмечают журналисты.

В прошлом месяце на кладбище подсчитали 1500 вырытых могил.

А вокруг разрушенного российскими авиабомбами Мариупольского драмтеатра до сих установлен большой защитный экран.

Ситуация в Мариуполе

Снимки появились на фоне сообщений о том, что Россия медленно наращивает свои оборонительные позиции в Мариуполе.

В прошлом месяце легитимные власти Мариуполя заявили, что российские оккупанты используют два городских завода для производства "зубов дракона" — бетонных блоков, предназначенных для замедления продвижения бронетехники и другой техники противника.

Город имеет стратегическое значение для России, являясь частью ее "сухопутного пути", связывающего Россию с оккупированным Крымом.

Оккупанты лишили город воды, электро- и газоснабжения. На фоне наступивших морозов Мариуполь снова оказался на грани новой гуманитарной катастрофы.

По подсчетам горсовета, еженедельно в Мариуполе умирают около 150 гражданских.

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