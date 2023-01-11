По состоянию на 9 января только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.

На оккупированной Луганщине больницы разворачивают дополнительные места из-за большого количества раненых российских оккупантов.

"Усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами", - рассказали в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Так, по состоянию на 9 января только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.

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Успехи ВСУ на фронте по состоянию на 11 января: подробности

Защитники Украины обновили потери России, которая отправляет на войну против нашей страны свое "пушечное мясо". Так, за минувшие сутки враг потерял еще 490 военных. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что с 24.02.22 по 11.01.23 РФ потеряла около 112 тысяч 960 оккупантов. Также ВСУ уничтожили много вражеской техники.

Попытки оккупационных войск захватить Бахмут Донецкой области ведут к их истощению. Это может дать украинским защитникам шанс к новому контрнаступлению.

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