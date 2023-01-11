Почти 500 оккупантов отправились в ад за минувшие сутки.

Защитники Украины обновили потери России, которая отправляет на войну против нашей страны свое "пушечное мясо". Так, за минувшие сутки враг потерял еще 490 военных.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что с 24.02.22 по 11.01.23 РФ потеряла около 112 тысяч 960 оккупантов. Также ВСУ уничтожили много вражеской техники.

РФ потеряла:

Видео дня

танков - 3094 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 6159 (+5) ед,

артиллерийских систем - 2078 (+5) ед,

РСЗО - 437 (+3) ед,

средств ПВО - 217 (+0) ед,

самолетов - 285 (+0) ед,

вертолетов – 275 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1862 (+2),

крылатых ракет - 723 (+0),

кораблей / катеров - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9) ед,

специальной техники - 184 (+1).

Потери и новые провалы РФ

Ранее УНИАН уже сообщал, что провальный штурм "вагнеровцами" промзоны Соледара попал на видео. Рашисты пытаются захватить город, но и такая атака не по зубам. Также в ВСУ рассказали о большой проблеме РФ. Оказалось, что страна-агрессор начала все чаще запускать ракеты по Украине из акватории Азовского и Каспийского морей, поскольку их ракеты не долетают до целей, а падают на головы самих же россиян. Таким образом РФ пытается избежать репутационных потерь.

Утром 11 января в Генштабе сообщили, что ВСУ отбили атаки россиян около 13 населенных пунктов и мощно ударили по врагу. В частности, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника.

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