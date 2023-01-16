В момент удара мужчина и женщина находились на 8 этаже разрушенного подъезда.

В результате варварской атаки РФ на жилую многоэтажку в Днепре погибли супруги, сбежавшие из Никополя. Их дети чудом остались живы.

О трагедии рассказала близкая родственница семьи Валерия Марченко в Instagram. По ее словам, во время ракетного удара Ирина и Максим находились в своей квартире на 8 этаже подъезда, который по сути разрушили оккупанты.

"Русский мир" пришел к нам домой. Многие уже знают, многие нет, но молчать здесь нереально. Это самые адские 12 часов нашей жизни... Именно в этом доме, в этом злосчастном подъезде жила сестра моего Антона. Восьмой этаж. Сегодня можно без проблем разглядеть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели едва ли не весь мир", - рассказала женщина.

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По ее словам, дети вышли на улицу и уже ждали родителей, когда ракета прилетела прямо к ним в дом. 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина находятся в больнице.

"Русская бл*дина просто разорвала на куски целую семью. За что? Пол года назад они бежали из Никополя, от постоянных обстрелов, и что получили?",- пишет женщина.

Ракетный удар по Днепру: главные новости

14 января российская ракета Х - 22 попала в девятиэтажку в Днепре, разрушив до основания два подъезда.

Более 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция на месте варварского ракетного удара. Число погибших возросло до 35. Среди них двое детей. 39 человек спасены, 75 - ранены. Среди раненых 14 детей. Судьба еще 35 жителей дома неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет всех причастных к террору и они понесут максимальную ответственность.

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