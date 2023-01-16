Спасательно-поисковая операция продолжается.

Почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция на месте варварского ракетного удара РФ по жилой многоэтажке в Днепре. Число погибших возросло до 35.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, ночью спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших.

"В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей. 39 человек спасены, 75 - ранены. Среди раненых 14 детей. Судьба еще 35 жителей дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается", - написал он.

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Удар по дому в Днепре

14 января российские захватчики в очередной раз нанесли массированного ракетного удара по Украине. В частности, ракета Х-22 попала в девятиэтажку в Днепре, разрушив до основания два подъезда. Сообщалось, что там могли находиться до 200 человек, среди которых 50 - дети.

Вчера сообщалось, что в результате удара погибли 29 человек, 73 - получили ранения, 30 из них - в больнице. Из-под завалов достали 39 человек, однако судьба еще более 40 неизвестна. Спасательная операция продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет всех причастных к террору и они понесут максимальную ответственность.

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