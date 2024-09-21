По мнению эксперта, такими ударами Украина предупредила масштабные атаки РФ на инфраструктуру.

Благодаря мощным попаданиям по складам с боеприпасами на территории России украинские военные спасли инфраструктуру страны во время зимнего периода. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт, ссылаясь на различные оценки, заявил, что после первого уничтоженного склада с боеприпасами в Тверской области, сообщалось, что, вероятно, Украина выиграла "себе такой форы" перед масштабными обстрелами инфраструктуры и приграничных регионов.

"То есть то, что особенно враг любит осуществлять северокорейскими ракетами, возможно, иранские были наготове, также управляемые авиационные авиабомбы. А дополнительно после уничтожения этих складов, хотя не хочу бежать впереди и быть голословным, но мне кажется, что мы выиграли немного больше, чем три месяца форы", - подчеркнул Ступак.

Он отметил, что из-за таких попаданий по складам российской армии ВСУ смогли спасти украинскую инфраструктуру зимой.

"Нас предупреждали, и мы понимали, что россияне этой зимой будут делать бешеный фокус на инфраструктуру Украины. Предполагаю, что таким образом мы спасли ситуацию. Понятно, что это не последние взрывы в РФ, они будут и дальше, особенно будут целиться в места скопления "искандеров", иранских ракет. Кстати, мы же видим взрыв только боеприпасов и не говорим о том, сколько личного состава было там уничтожено в результате такого прилета. Уже не говоря, что там была разнообразная загрузочная или другая тяжелая техника, которая также "вышла из чата", - добавил Ступак.

Удары по складам боеприпасов РФ - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 21 сентября Силы обороны атаковали арсенал "Тихорецк" в Краснодарском крае и 23-й арсенал Главного артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области, который находится возле населенного пункта Октябрьский.

Известно, что "Тихорецк" входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одной из главных в логистической системе российских войск. Также в Генштабе рассказали, что по23-му арсеналу ударили бойцы СБУ.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что пораженный в Тверской области военный арсенал был одним из крупнейших по площади в европейской части России и самым заполненным.

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