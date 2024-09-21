Был поражен один из крупнейших российских складов боеприпасов.

Мощная атака на российский склад боеприпасов в Торопце Тверской области 18 сентября будет иметь негативное влияние на наземные операции РФ, в частности, в Курской области, говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что был поражен один из крупнейших российских складов боеприпасов, где хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов.

В британской разведке считают, что удар стал возможным из-за ненадлежащего хранения снарядов, которые оставались уязвимыми для ударов дронами. В результате удара была вызвана "цепная реакция каскадных детонаций в системе бункеров, что привело к огромным потерям боеприпасов", отмечается в обзоре.

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"Российская ПВО продолжает испытывать трудности в противодействии украинским операциям по нанесению дальнобойных ударов, несмотря на то, что утверждает, что перехватила более 50 БПЛА во время этой атаки", - акцентировали в разведке.

Удар по арсеналу РФ в Торопце - что сообщалось

Для атаки по военному арсеналу в Торопце Силы обороны Украины, кроме БПЛА, могли применить еще и модифицированную ракету "Нептун", предполагают военные эксперты.

Аналитики отмечают, что этой операцией Украина наглядно продемонстрировала своим стратегическим партнерам и российской стороне, что даже без разрешения США на удары вглубь российской территории их оружием, у ВСУ есть собственные эффективные средства поражения.

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