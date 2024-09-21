Склады в Торопце имели самый высокий коэффициент наполнения.

Пораженный в Тверской области РФ военный арсенал был одним из крупнейших по площади в европейской части страны-агрессора и наиболее заполненным.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Киев24, говоря о сообщениях о взрывах на уже нескольких военных складах в РФ, которые произошли только в течение этой недели.

"107-й арсенал ГРАУ, который расположен в Тверской области - это был один из крупнейших в европейской части РФ. Но есть разница по площади. Самый большой арсенал - это по площади, по количеству объектов, где можно хранить соответствующее количество боеприпасов. Есть и другой показатель - наполненности. И именно 107-й - он был самый большой по показателю наполненности соответствующей номенклатуры. Есть другие арсеналы. Если мы говорим о европейской части РФ, то на сегодня таких пять, 107-й - один из них. Сейчас мы видим, что и в Ростовской области Силы обороны продолжают отрабатывать именно по этим объектам. Силы обороны Украины начали этот "челленж" с самого большого по объему и площади размещения таких средств поражения", - отметил Коваленко.

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Он добавил, что не исключает в ближайшее время "взрывы еще по некоторым очень интересным районам и регионам РФ, где находятся такие арсеналы".

Коваленко не отрицает, что на складах в Торопце хранилась "баллистика", потому что уже была информация о размещении там баллистических ракет "Искандер" и северокорейские КN-23. Однако он исключил хранение там ядерного оружия, потому что такие средства поражения хранятся в объектах совсем другого уровня.

Удары ВСУ по арсеналам в РФ

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удары по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области.

По данным Генштаба ВСУ, "Тихорецк" входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одной из ключевых в логистической системе российских войск. В момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тыс. тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована и радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Арсенал боеприпасов РФ в Торопце Тверской области был атакован 18 сентября. Аналитики на основе спутниковых снимков заявляют, что арсенал в Торопце разрушен на 70-90% .

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