Операцию осуществляли воины ССО в координации с другими подразделениями ВСУ.

Операторы Сил специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны остановили попытку наступления русских вблизи города Кременная Луганской области.

Как отметили в пресс-службе ССО, атаку удалось отбить несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение.

Также в ССО показали фрагмент боя, снятый одним из воинов. На кадрах видно, что бой состоялся в лесополосе. Начался стрелковый бой с применением другого вооружения.

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Ситуация в Луганской области: главное

Украинские воины еще летом 2022 года пошли в контрнаступление. Отдельно, защитники Украины в Луганской области освободили более десятка населенных пунктов. В ОВА подчеркнули, что украинским военным удается понемногу продвигаться вперед в направлении города Кременная.

В Кремле опасаются, что украинские бойцы свободят Кременную. Чтобы предотвратить такое развитие событий Арми РФ перебросили в Луганскую область несколько подразделений десантников и танки, но на ситуацию это не повлияло.

В Институте изучения войны указали, что бойцы ВСУ все ближе подходят к Кременной, а российские оккупанты не в силах держать удар.

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