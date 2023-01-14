По его словам, ситуация остается тяжелой, но полностью контролируемой Силами обороны Украины.

Вооруженным силам Украины удается понемногу продвигаться вперед на Кременском направлении Луганской области. На других направлениях враг ведет обстрелы.

Российские оккупанты пытаются атаковать, чтобы остановить ВСУ, но получают отпор. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По словам чиновника, на этом направлении ситуация остается сложной, но полностью контролируемой украинскими защитниками. Гайдай отметил, что Белогоровка находится под постоянными обстрелами интервентов, однако ВСУ отражают все атаки врага.

Видео дня

"Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского, то там так же: Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная - они подвергаются обстрелам. Также с этих направлений оккупанты пытаются атаковать. Но все атаки там отражаются. Чтобы больше, по Кременскому направлению нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед", - рассказал глава Луганской ОВА.

Ситуация в Луганской области

В начале января Гайдай заявлял о продвижение украинской армии на направлении Сватово-Кременная, несмотря на плотно заминированную территорию. 12 января он сообщил, что возле Белогоровки Силы обороны держат позиции и даже немного их улучшили.

Гайдай считает, что освобождение Кременной поможет полностью уничтожить российскую группировку на Бахмутском направлении, где сейчас ведутся адские бои.

Вас также могут заинтересовать новости: