Представитель восточной группировки войск пояснил, что освобождение Кременной и Сватово позволит ВСУ дальше двигаться к освобождению Луганской области.

Вооруженные силы Украины в направлении Кременной проводят мощную работу. Освобождение этого города и Сватово имеет важное значение.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона. Он прокомментировал материал от The New York Times о том, что Украина приближается к деоккупации Кременной.

"New York Times очень авторитетное издание, у них наверняка хорошие источники. Однако на этом направлении некоторое время продолжается мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности. Пока же нужно запастись терпением и ждать официальных сообщений", - подчеркнул Череватый.

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Он добавил, что перемещение военного командования из Кременной к Рубежному является обычной практикой для оккупантов на фоне серии поражений. Представитель восточной группировки войск пояснил, что освобождение Кременной и Сватово позволит ВСУ дальше двигаться к освобождению Луганской области.

"Также оно имеет важное морально-психологическое значение. Оккупант объявил Донецкую и Луганскую области частью РФ, поэтому когда мы будем освобождать свои земли, для их шовинистов это будет, по сути, вторжение на российскую сторону. Они поймут, что это все временно и мы будем освобождать свою землю", - подытожил Череватый.

Ситуация на Донбассе

Украинские воины ведут наступление на линии Кременная-Сватово Луганской области. Сегодня аналитики ISW констатировали, что украинские силы достигли больших успехов в направлении Сватово-Кременная Луганской области. В частности, удалось захватить российский опорный пункт возле Краснопоповки примерно в 5 км к северо-западу от Кременной.

По данным Института изучения войны, российские силы начали подготовку к "решительным действиям" в Луганской области. По наблюдениям ISW, российские войска продолжают накапливать технику и силы в Луганске. Группы десантников, которые ранее работали в Херсонской области, теперь передислоцировались в Луганской области.

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