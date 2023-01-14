Украинские воины также ликвидировали объекты противника.

В Луганской области в лесополосе украинские артиллеристы уничтожили мотострелков Российской Федерации, вражескую боевую машину пехоты и постройки противника.

Враг, его техника и объекты ликвидированы огнем из пушек, сообщили в Луганской областной военной администрации. "Во время совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам", - отметили в ведомстве.

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Украинские воины еще летом 2022 года пошли в контрнаступление. В частности, защитники Украины в Луганской области освободили 12 населенных пунктов. 14 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским военным удается понемногу продвигаться вперед в направлении города Кременная.

Стоит отметить, что по состоянию на 14 число в Украине уже ликвидированы примерно 114 тысяч 660 врагов, а также 6173 боевых бронированных машин противника и еще много техники.

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