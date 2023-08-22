Артиллеристы уничтожили много российской техники на позициях.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 21 августа, нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, бойцы ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

В то же время оккупационная армия нанесла 2 ракетных и 43 авиационных удара, осуществила 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак захватчиков есть погибшие и раненые украинцы.

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"Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отметили в ведомстве.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия на войне в Украине потеряла уже ориентировочно 257 930 своих воинов.

По данным ВСУ, Россия бросила на Купянское направление более 500 танков и 45 тысяч своих солдат. Враг атакует на Купянском направлении, потому что надеется, что Украина оттянет силы с юга.

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