Ситуация в том направлении постоянно меняется.

Враг атакует на Купянском направлении, потому что надеется, что Украина оттянет силы с юга. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в медиацентре "Украина-Одесса" сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он сказал, что не хотел бы комментировать эту ситуацию, потому что это – военное дело и обстоятельства возле Купянска меняется.

"Единственное, что могу сказать – Они (РФ – УНИАН) пытаются там идти в атаку, чтобы уменьшить там способность украинских сил обороны на нашем направлении контрнаступления. Это их надежда, что мы заберем силы с юга и соответственно отреагируем. Но параллельно там же на востоке мы успешно продолжаем двигаться вокруг Бахмута. И там идет операция по окружению Бахмута. Поэтому они как раз перебрасывают туда свои резервы, это война...", - сказал Резников.

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Ситуация на Купянском направлении - детали

21 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Купянском направлении ситуация сложная. По ее словам, на Купянском и Лиманском направлениях армия РФ не оставляет попыток двигаться вперед, там происходит перегруппировка и враг подтягивает силы.

Позже стало известно, что на Лимано-Купянском направлении более 45 тысяч российских военнослужащих, огромное количество танков, БМП, артиллерийских систем, но ВСУ имеет прочную оборону.

По словам начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, противник удерживает там более 45 тысяч своих военнослужащих, более полутысячи танков, много боевых бронированных машин, более 30 артиллерийских систем и тому подобное.

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