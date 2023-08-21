Гражданских людей продолжают эвакуировать, возможен и принудительный вывоз.

На Лимано-Купянском направлении более 45 тысяч российских военнослужащих, огромное количество танков, БМП, артиллерийских систем, но у ВСУ крепкая оборона.

Об этом сказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он отметил, что наша оборона на этом направлении достаточно прочная благодаря нашим инженерным заграждениям, грамотному и правильному командованию и мужеству наших военных, которые сдерживают чрезвычайно большое количество врагов.

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"По состоянию на сейчас противник удерживает там более 45 тысяч своих военнослужащих, более 500 танков, так же боевых бронированных машин, более 30 артиллерийских систем и еще почти полторы сотни РСЗО. Они пытаются атаковать, но у них нет мотивации, которая есть у наших военных, которые защищают свою землю и им некуда отступать", - сказал Евлаш.

Он также отметил, что на Лимано-Купянском направлении оккупанты мощно обстреливают - 533 обстрела в сутки.

"Но наши Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 21 оккупанта, 45 ранены. Кроме того уничтожено одну БМП, две МТ-12 "Рапира", а также уничтожены две артиллерийские установки. Кроме этого уничтожена российская установка "Тюльпан", которая имеет самый большой калибр (240 мм) и доставляет серьезные хлопоты. Ее удалось уничтожить с помощью беспилотников", - сказал Евлаш.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол рассказал, что с 9 августа текущего года из 53 населенных пунктов района была объявлена обязательная эвакуация. Речь шла о 12 тысячах человек, из которых 618 дети.

"По состоянию на сегодняшнее утро удалось эвакуировать 572 человека. Из которых 149 детей, 281 женщина и 114 мужчин и 28 человек с инвалидностью. Люди не хотят уезжать. Потому что переживают за имущество, за скот – коровы и куры", - рассказал он.

Он не исключил, что будет рассматриваться принудительная эвакуация детей. При этом сказал, что на сегодня много заявок от людей, которые хотят уехать в ближайшие дни, в том числе с детьми.

"После того как заявки будут выполнены, то может быть принудительная эвакуация", - добавил Сокол.

Что происходит на Купянском направлении

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Купянском направлении ситуация сложная, бои продолжаются, наши защитники очень мощно оказывают врагу сопротивление.

Она отметила, что и на Купянском, и на Лиманском направлениях армия РФ не оставляет попыток двигаться вперед. Сейчас там происходит перегруппировка и враг дополнительно подтягивает туда силы.

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