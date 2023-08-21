Уже никогда не вернутся с "учений" еще полтысячи российских вояк.

За прошедшие сутки на фронте уничтожено 460 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора потеряла уже ориентировочно 257 930 своих вояк. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За вчерашний день защитникам Украины также удалось уничтожить:

12 танков (всего с начала вторжения ‒ 4358),

14 боевых бронированных машин (всего - 8449),

19 артиллерийских систем (5264),

2 реактивные системы залпового огня (719),

5 беспилотников оперативно-тактического уровня (4309),

12 автомобилей и автоцистерн (7692),

4 единицы специальной техники (794).

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За прошедшие сутки на фронте произошло более 25 боевых столкновений. Как сообщил Генштаб ВСУ, враг пытался наступать на Купянском направлении вблизи села Синьковка и на Бахмутском направлении вблизи Курдюмовки. Продолжаются также бои за Марьинку. Одновременно Силы обороны вели контрнаступление на двух участках южного фронта.

Видео дня

Вчера авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. В свою очередь артиллеристы поразили вражеский пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях.

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