Оккупанты потеряли батальон солдат и немало техники за последние сутки / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки на фронте уничтожено 460 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора потеряла уже ориентировочно 257 930 своих вояк. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За вчерашний день защитникам Украины также удалось уничтожить:

  • 12 танков (всего с начала вторжения ‒ 4358), 
  • 14 боевых бронированных машин (всего - 8449), 
  • 19 артиллерийских систем (5264), 
  • 2 реактивные системы залпового огня (719), 
  • 5 беспилотников оперативно-тактического уровня (4309),
  • 12 автомобилей и автоцистерн (7692),
  • 4 единицы специальной техники (794).

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло более 25 боевых столкновений. Как сообщил Генштаб ВСУ, враг пытался наступать на Купянском направлении вблизи села Синьковка и на Бахмутском направлении вблизи Курдюмовки. Продолжаются также бои за Марьинку. Одновременно Силы обороны вели контрнаступление на двух участках южного фронта.

Видео дня

Вчера авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. В свою очередь артиллеристы поразили вражеский пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях.

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