Сохраняется высокая угроза ракетных ударов по территории Украины, которые наносит российская армия из Беларуси.

Армия Беларуси, вероятно, не вторгнется в Украину в ближайшее время, однако такая угроза сохранится до конца войны с РФ.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Александр Коваленко, передает ТСН.

"Угроза вторжения именно беларуской армии в Украину сейчас минимальна. Этот вывод можно сделать, глядя на то, какое расположение имеют батальонно-тактические группы в Беларуси", - объяснил он.

При этом эксперт предупреждает о высокой угрозе ракетных, авиационных и сухопутных ударов с территории соседней республики.

"Действительно, Российская Федерация будет и в дальнейшем использовать воздушное пространство и территорию Беларуси для того, чтобы наносить ракетные удары по территории Украины, а также не исключено, что целью будет и столица - Киев", - подтвердил Коваленко.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что угроза вторжения оккупантов в Украину со стороны Беларуси остается. Поэтому Вооруженные силы Украины совместно с пограничниками постоянно отслеживают ситуацию и укрепляют границы.