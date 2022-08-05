План эвакуации, как отмечают в ОВА, находится под грифом "секретно".

На Волыни готовятся к возможному вторжению из Беларуси. Там уже составили план эвакуации населения.

Об этом "Суспильному" сообщил первый заместитель председателя областной военной администрации Сергей Мовенко.

Он рассказал, что детали плана раскрывать не станет, ведь они находятся под грифом "секретно". Однако Мовенко отметил, что во время эвакуации первыми получат помощь жители приграничных с Беларусью районов. Речь идет о Камне-Каширском и Ковельском районах.

"Если, не дай Бог, будет прямое вторжение – есть план, который был обсужден на заседании эвакуационной комиссии", – добавил Мовенко.

Также он рассказал, что руководители общин и районных военных администраций уже ознакомились с планом действий на случай возможного вторжения и уже знают, как действовать. Они изучили пути эвакуации, знают о местах, где будут собирать людей, всю эту информацию они при необходимости будут сообщать.

Также на Волыни рассматривают сценарий, по которому эвакуация понадобится всем жителям области. Если со стороны Беларуси начнется масштабная агрессия, то спасать будут весь регион.

"Уверен, наши военные этого не допустят", – отметил Мовенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Ривненщине также готовят план эвакуации населения на случай вторжения из Беларуси.

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