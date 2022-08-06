Ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение, на данный момент на границе нет, отметили в ГПСУ.

Угроза вторжения оккупантов в Украину со стороны Беларуси остается. Вооруженные силы Украины совместно с пограничниками постоянно отслеживают ситуацию и укрепляют границы.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.

"Существенных изменений ситуация не претерпела. Конечно, подразделения вооруженных сил Беларуси находятся на направлении киевской границы. Это то количество и характер их действий, которые были и раньше. То есть, нет ударной группировки на данный момент, которая могла бы совершить вторжение", – объяснил Демченко.

Вместе с тем он заверил, что украинские защитники делают все необходимое, чтобы укрепить это направление, в частности, инженерно-фортификационными сооружениями как по линии государственной границы, так и в приграничье.

По его словам, в том случае, если оккупанты попытаются вторгнуться, то ВСУ дадут им достойный отпор.

Напомним, ранее сообщалось. что на Волыни готовятся к возможному вторжению из Беларуси и составили план эвакуации населения.

А в Генштабе ВСУ отмечали, что Беларусь усилила охрану границы с Украиной сразу в двух областях.

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