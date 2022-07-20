Накануне ВСУ нанесли ряд точечных ударов по переправе через Днепр в Херсонской области.

В случае уничтожения либо взятия под огневой контроль Антоновского моста и переправы вблизи Каховской ГЭС в Херсонской области российская группировка в этом регионе оказывается в оперативном окружении.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в таком случае вопрос сдачи или отступления оккупантов решится в ближайшие недели.

"Потому что только одного топлива там нужно завозить десятки, а то и сотни тонн в сутки. Вся эта махина постоянно ездит, перемещается, стреляет. Для этого нужны боеприпасы, топливо и надо кормить эту огромную российскую армию, которая находится в Херсоне. Там на сегодняшний день порядка 10-12 тысяч военнослужащих находятся на правом берегу Днепра", - отметил эксперт.

Жданов подчеркнул, что в связи с нависшей угрозой РФ снова возвращается к "ядерному шантажу".

Успешные удары ВСУ по Антоновскому мосту он назвал серьезной заявкой на уничтожение или "прекращение существования" российской группировки на правом берегу Днепра.

Как сообщал УНИАН, 19 июля украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной в районе Антоновского моста в Херсоне. Там захватчики разместили много оружия и воинское подразделение.

Также сообщалось об ударе по этому сооружению утром 20 июля. Оккупанты уже заявили, что движение по мосту будет временно ограничено.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.