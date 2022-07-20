Контроль над днепровскими переправами, вероятно, станет ключевым фактором исхода боев в регионе.

Украинские войска нанесли удар по Антоновском мосту через Днепр на Херсонщине - вполне вероятно, что мост остается пригодным для использования, но это ключевая уязвимость для российских сил.

Об этом говорится в ежедневном сообщении британской разведки.

"Посты в социальных сетях показали явные боевые повреждения проезжей части моста. Это один из всего двух пунктов пересечения дорог через Днепр, через которые Россия может поставлять или вывести свои войска с территории, которую она оккупировала на запад от реки. В эту территорию входит политически и символически важный для России город Херсон. Нижнее течение Днепра является естественным барьером с обычной шириной водного пути около 1000 м", - говорится в сообщении.

Контроль над днепровскими переправами, вероятно, станет ключевым фактором исхода боев в регионе.

Отмечается, что Россия продолжает достигать минимальных успехов в своем наступлении на Донбассе, украинские силы удерживают линию обороны.

Как сообщал УНИАН, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который соединяет город с левым берегом Днепра. Антоновский мост является основной линией снабжения для оккупантов на левом берегу Днепра.

Таким образом защитники Украины могут отрезать группировку врага от его основных сил.

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