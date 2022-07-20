Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что о последствиях следует задуматься и колаборантам.

После удара ВСУ по Антоновскому мосту действия оккупантов значительно усложнятся, поскольку они могут оказаться без снабжения и путей для отступления.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Реальность такова, что орки и им сочувствующие в Херсоне вскоре могут оказаться без снабжения и путей организованного отступления. Задумались и те наши граждане, которые поспешили записаться на получение российского паспорта. ВСУ близко, друзья", - напомнил Соболевский.

Также он отметил, что самим мостом сейчас лучше не пользоваться.

Как сообщал УНИАН, 19 июля украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной в районе Антоновского моста в Херсоне. Там захватчики разместили много оружия и воинское подразделение.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

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