В случае прорыва плотины не ожидается апокалиптическое подтопление, поделился столичный чиновник сведениями ученых.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" и аэробаллистические "Кинжалы" способны "повредить металлические затворы плотины" Киевской гидроэлектростанции.

Из-за этого потенциально возможна неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища и кратковременное подтопление некоторых территорий, которые находятся ниже ГЭС по течению Днепра, рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко ТСН.ua.

По словам чиновника, в "Укргидроэнерго" прогнозировали, что зоны подтопления будут незначительными, и об угрозе жителей и оперативные службы заблаговременно оповестят.

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Попко добавил, что если дамба Киевской ГЭС прорвет, то, согласно расчетам украинских ученых, не будет апокалиптического подтопления. "...Произойдет только несущественное подтопление пойменных территорий, например, потенциально пострадают Русановские и Воскресенские сады, Гидропарк, урочище Горбачиха и еще определенные территории", - отметил он.

По его словам, утверждение, что в случае прорыва плотины за три минуты Оболонский район столицы накроет четырехметровая волна, а еще через несколько минут вода будет на Троещине, а потом в центре города - вражеская информационно-психологическая операция для того, чтобы запугать украинцев и посеять панику.

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Президент Владимир Зеленский говорил, что в конце марта во время ночной комбинированной атаки российские оккупанты специально целились в две украинские ГЭС - Днестровскую и Каневскую. По его словам, РФ хочет повторить такую же экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области, после того, как она взорвала Каховскую ГЭС 6 июня прошлого года.

Летом 2023-го тогдашний командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев говорил, что приняты меры для защиты Киевской ГЭС от ударов с воздуха.

Справка УНИАН. Киевская ГЭС - это первая (верхняя) ступень каскада гидроэлектростанций, которые находятся на Днепре. Этот объект строили в период с 1960 по 1968 год. ГЭС находится в нескольких километрах от столицы Украины.

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