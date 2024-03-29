Сейчас вызовы очень серьезные, подчеркнул президент.

Российские захватчики мечтают повторить экологическую катастрофу, которую они совершили на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что минувшей ночью российские захватчики сознательно пытались нанести удары по Каневской и Днестровской гидроэлектростанциям. Об этом глава государства сообщил по итогам заседания первой Ставки верховного главнокомандующего, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Как отметил президент Украины, сейчас вызовы очень серьезные. В частности, российские террористы снова били по украинской энергетике.

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На заседании Ставки премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатели правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышов доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах. Также были обсуждены наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах.

"Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, вторым вопросом Ставки стали контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу. "На первый план вышла потребность в ПВО. Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их быструю реакцию", - подчеркнул Зеленский.

В центре внимания ночная атака на Украину - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта 2024 года противник нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего оккупанты запустили 99 средств воздушного нападения.

В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели: 58 ударных дронов типа Shahed; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 5 управляемых авиационных ракет Х-59; 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

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