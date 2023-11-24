В течение недели бойцам Центра специальных операций "А" удалось уничтожить более двухсот российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины показали, как уничтожают вражескую пехоту и бронированную технику во время штурма. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале СБУ.

"Наши воины плодотворно отработали очередную неделю на фронте", - говорится в подписи к видео.

В Службе безопасности также уточнили перечень пораженных целей противника. В него, в частности, вошли:

207 оккупантов

5 танков

25 ББМ

7 артиллерийских систем и 1 РСЗО

6 единиц ПВО

26 вражеских БпЛА

3 системы радиоэлектронной борьбы и разведки

69 автомобилей

1 система видеонаблюдения "Муром"

67 огневых позиций и укреплений

6 складов с боеприпасами.

Участие СБУ в войне против России - последние новости

На днях спецназовцы СБУ атаковали комплексы РФ "Муром". Кроме того, киберспециалисты Службы безопасности ударными дронами уничтожили танк Т-72, пушку МТ-12 "Рапира", 100 мм зенитную пушку "КС-19", МТЛБ, пулеметный расчет и вражеский блиндаж и 5 автомобилей противника.

Раньше снайпер СБУ ликвидировал оккупанта с рекордного расстояния. Он попал в российского солдата с невероятного расстояния в 3800 метров. Предыдущий рекорд составлял 3540 метров.

Также УНИАН сообщал, что спецназовцы СБУ отправили в ад еще 230 россиян и несколько десятков единиц вражеской техники. Соответствующее видео было обнародовано в соцсети спецслужбы.

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