Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины показали, как уничтожают вражескую пехоту и бронированную технику во время штурма. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале СБУ.
"Наши воины плодотворно отработали очередную неделю на фронте", - говорится в подписи к видео.
В Службе безопасности также уточнили перечень пораженных целей противника. В него, в частности, вошли:
- 207 оккупантов
- 5 танков
- 25 ББМ
- 7 артиллерийских систем и 1 РСЗО
- 6 единиц ПВО
- 26 вражеских БпЛА
- 3 системы радиоэлектронной борьбы и разведки
- 69 автомобилей
- 1 система видеонаблюдения "Муром"
- 67 огневых позиций и укреплений
- 6 складов с боеприпасами.
Участие СБУ в войне против России - последние новости
На днях спецназовцы СБУ атаковали комплексы РФ "Муром". Кроме того, киберспециалисты Службы безопасности ударными дронами уничтожили танк Т-72, пушку МТ-12 "Рапира", 100 мм зенитную пушку "КС-19", МТЛБ, пулеметный расчет и вражеский блиндаж и 5 автомобилей противника.
Раньше снайпер СБУ ликвидировал оккупанта с рекордного расстояния. Он попал в российского солдата с невероятного расстояния в 3800 метров. Предыдущий рекорд составлял 3540 метров.
Также УНИАН сообщал, что спецназовцы СБУ отправили в ад еще 230 россиян и несколько десятков единиц вражеской техники. Соответствующее видео было обнародовано в соцсети спецслужбы.
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