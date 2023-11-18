Выстрел спецназовец Службы безопасности произвел из украинской винтовки.

Снайпер Службы безопасности Украины ликвидировал российского оккупанта с рекордного расстояния. Об этом УНИАН сообщили источники в СБУ.

"Снайпер СБУ установил мировой рекорд результативного выстрела. Он попал в российского солдата с невероятного расстояния в 3800 метров. Предыдущий рекорд составлял 3540 метров", – подчеркнули источники.

При этом, этот выстрел спецназовец Службы безопасности произвел из украинской винтовки "Володар Обрію".

На видео, которое есть в распоряжении УНИАН, четко видно попадание в российского оккупанта и испуг других захватчиков, стоявших рядом.

"Снайперы СБУ меняют правила мирового снайпинга, демонстрируя умение эффективно работать на фантастических дистанциях", – добавили источники.

Война в Украине: это стоит знать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с приближением зимы удары российских оккупационных войск будут мощнее. По его словам, уже готовятся новые меры безопасности, в том числе по усилению ПВО.

Тем временем в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте. Вражеские войска штурмовали позиции Сил обороны на нескольких направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском. Всего на фронте произошло 64 боевых столкновения.

Кроме того, враг не прекращает обстрелов украинских городов. Так, оккупанты ударили по Запорожской области – погибли двое сотрудников ГСЧС. Также есть раненые.

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