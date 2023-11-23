Бывший работник органов внутренних дел Украины воевал за "ЛНР" и причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.

Служба безопасности Украины ликвидировала предателя из Харьковской области, который сбежал в Россию.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, 16 ноября в российском Белгороде произошел "хлопок" с автомобилем, в котором ехал заместитель главы оккупационной администрации Харьковской области Александр Слисаренко.

От полученных в результате взрыва травм он погиб. По данным собеседника издания, ликвидация Слисаренко является делом рук СБУ.

Слисаренко, как отмечает источник, когда-то работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году он был активным участником харьковского "Антимайдана", а в 2021-2022 годах воевал за "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь".

В то же время, с лета 2022 года он стал заместителем руководителя оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике. Слисаренко также причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.

Ранее СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене, однако он не явился на суд. Собеседник издания замечает, что о подрыве предателя российские власти до сих пор молчат.

Ликвидация российских пропагандистов

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого был ликвидирован российский "военкор" и пропагандист Владлен Татарский.

20 августа в Подмосковье взорвали джип Дарьи Дугиной - дочери известного российского "философа" и путинского пропагандиста Александра Дугина. Она погибла на месте.

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