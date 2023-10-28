Также обезврежено почти 80 российских танков, бронированных машин и артиллерийских систем.

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины ликвидировали почти 230 российских военнослужащих и несколько десятков единиц техники россиян.

Как сообщает СБУ, в течение недели удалось уничтожить 228 оккупантов. Кроме того, обезврежено 19 вражеских танков, 38 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки, 57 единиц автотранспорта, 1 камеру видеонаблюдения и 44 фортификационных сооружения.

В то же время, спецназовцам удалось ликвидировать и два склада с боекомплектом россиян.

Война в Украине - потери России

Как сообщал УНИАН, за сутки на Таврическом направлении украинским военным удалось обезвредить 529 российских захватчиков. Кроме того, было уничтожено 36 единиц военной техники. В частности, танки, боевые бронированные машины, артсистемы и тому подобное.

В то же время, по данным Минобороны, только во время наступления врага на Авдеевку Силам обороны Украины удалось ликвидировать около 4 тысяч российских захватчиков.

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 298 тыс. 420 военных РФ, 740 из которых - в течение минувших суток. Также ликвидировано более 5 тысяч танков, почти 9,8 тысяч боевых бронированных машин, более 7 тысяч артиллерийских систем и тому подобное.

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