Армия РФ потеряла еще два наблюдательных комплекса "Муром".

Спецназовцы департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины уничтожили еще два наблюдательных комплекса"Муром" российских оккупантов.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Кроме того, как отмечается, киберспециалисты Службы безопасности ударными дронами уничтожили танк Т-72, пушку МТ-12 "Рапира", 100 мм зенитную пушку "КС-19", МТЛБ, пулеметный расчет и вражеский блиндаж и 5 автомобилей противника.

Новые удары авиации и войск Украины по армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 склада боеприпасов противника.

За сутки в Украине уничтожено 850 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили 320 670 человек.

Также уничтожено много вражеской техники, в частности, артиллерийских систем - 7769 (+17 единиц за минувшие сутки), танков - 5446 (+7), боевых бронированных машин - 10188 (+14), БПЛА оперативно-тактического уровня - 5784 (+13), средства ПВО - 589 (+1), автомобильной техники и автоцистерн - 10159 (+25), специальная техника - 1105 (+7).

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, уничтожено 899 вражеских РСЗО, 323 самолетов, 324 вертолетов, 1564 крылатые ракеты, 22 корабля/катера, одна подводная лодка.

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