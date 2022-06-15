В частности, Канада, Польша и Нидерланды согласились предоставить новые единицы артиллерии.

Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды - новые единицы артиллерии.

Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате "Рамштайн-3" в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасах", - сказал он.

"Мы также обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", - отметил Остин.

Глава Пентагона подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивные системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.

Как сообщал УНИАН, 4 июня стало известно, что Словакия отложила поставки гаубиц Zuzana 2 своей армии и передаст их ВСУ.

31 мая во время визита в Киев президент Словакии Зузана Чапутова сообщила о поставках Украине в ближайшее время гаубиц Zuzana. Выступая на заседании Верховной Рады, она отметила, что оккупантов из Украины "не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами", нужна военная техника и снаряжение.

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