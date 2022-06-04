В Минобороны страны отметили, что приоритет предоставляется заказам из Украины.

Дата поставки последних восьми заказанных гаубиц Zuzana 2 Вооруженным силам Словакии пока неизвестна, поскольку приоритет будет отдаваться любым дальнейшим заказам из Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова, передает Aktuality.

"Невозможно определить время, когда 8 гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет", - сказала она.

Закупка 25 гаубиц Zuzana 2 была утверждена правительством в 2018 году во время пребывания на посту министра обороны Петра Гайдоша. Из-за пандемии коронавируса дату доставки несколько раз переносили. Планировалось, что последние восемь гаубиц должны были быть доставлены Вооруженным силам страны в середине декабря этого года.

Государственное акционерное общество Konstrukta Defense, принадлежащее Минобороны Словакии, на этой неделе заключило договор на коммерческую продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2. Министр обороны Ярослав Надь отметил, что благодаря этому контракту Konstrukta получит заказ, который даст возможности для дальнейшего роста компании. Он считает это большим успехом для словацкой оборонной промышленности.

Как сообщал УНИАН, 31 мая во время визита в Киев президент Словакии Зузана Чапутова сообщила о поставках Украине в ближайшее время гаубиц Zuzana. Выступая на заседании Верховной Рады, она отметила, что оккупантов из Украины "не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами", нужна военная техника и снаряжение.

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