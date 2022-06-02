Наша страна заключила контракт на покупку техники.

Украина подписала со Словакией контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Восемь единиц этой техники отправят в нашу страну.

О заключенном договоре рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь на своем аккаунте в Twitter.

"Рад подтвердить, что контракт на поставку гаубиц Zuzana 2 для Украины был подписан — 8 штук будут поставлены в Украину. Спасибо министру обороны Украины Алексею Резников за личное участие", — написал Надь.

Министр обороны Словакии еще в начале апреля подтвердил, что с Украиной ведутся переговоры по продаже САУ Zuzana 2. Речь шла не о бесплатной передаче технике, как в случае с зенитно-ракетным комплексом С-300, а о контракте на закупку. Именно его сегодня подписали Украина и Словакия.

Напомним, 1 мая в США рассказали о новом пакете военной помощи для нашей страны. В него войдут долгожданные РСЗО HIMARS с боеприпасами. Эти артиллерийские системы были заблаговременно размещены в Европе и уже готовятся к отправке в Украину. Однако для обучения украинских бойцов использованию техники понадобятся три недели.

Вслед за США поставку РСЗО Украине анонсировала Великобритания. Она согласовала со Штатами отправку нашему государству реактивных систем залпового огня M270.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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