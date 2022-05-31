Она заверила, что будет делать все для того, чтобы Украине как можно быстрее был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Президент Словакии Зузана Чапутова сообщила о поставках в Украину в ближайшее время гаубиц Zuzana.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании Верховной Рады, она отметила, что оккупантов из Украины "не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами", нужна военная техника и снаряжение.

"Недавно это была система обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы, вскоре будут гаубицы Zuzana. Об этом мы также говорим с нашими партнерами и союзниками, что Украине нужна не только гуманитарная, но и военная помощь", - сказала Чапутова.

По ее словам, также месяц назад украинской прокуратуре и экспертам начали помогать судебные эксперты и полицейские из Словакии документировать преступления, которые Россия совершила в Украине.

"Мы также поможем вам в экспорте зерна и других товаров, которые сегодня режим Путина цинично конфискует или блокирует в украинских портах. Он надеется, что это еще больше сломает вас экономически и ослабит решимость свободного мира санкционировать агрессию России, угрожая глобальным дефицитом продовольствия", - подчеркнула президент.

По ее словам, Путин своими действиями достиг противоположного, потому что сегодня весь мир видит, кто шантажирует и на кого нападают.

Чапутова отметила, что верит в победу Украины в этой войне, а Россия должна заплатить за свою огромную ошибку.

"Тех, кто сегодня призывает прекратить военную помощь Украине, призывает к вашей капитуляции, тех, кто считает, что примирение возможно даже без вывода российский войск, ничему не научила история — 1938, 1968 или 2014 годов. А тем, кто сегодня призывает к сохранению лица Владимира Путина, рекомендую прочитать биографическую книгу о нем "Человек без лица", - заявила она.

Президент Словацкой Республики также отметила, что сегодня продолжаются дебаты относительно предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

"Ответ для нас и для вас понятен. Украина принадлежит к Европейскому Союзу и будет его частью. Словакия и я лично сделаем все, чтобы это произошло как можно быстрее, и я буду продолжать говорить об этом с нашими европейскими лидерами", - заверила она.

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