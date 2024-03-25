Несмотря на попытки российской армии захватить украинские позиции, ВСУ продолжают отбивать атаки захватчиков.

Армия РФ недавно продвинулась на запад от Бахмута, на юго-запад от Донецка и возле Авдеевки. Однако украинским военным удается удерживать позиции недалеко от Орловки, несмотря на заявления о продвижении российских оккупантов на запад от населенного пункта. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.

По данным аналитиков, 24 марта продолжались позиционные бои на линии Купянск - Сватово - Кременная. Они происходили в районе Синьковки, что на Харьковщине, возле Тернов и Ямполовки и в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Также в ISW отмечают, что российские захватчики продвинулись на юг от Богдановки, что к северо-западу от Бахмута и к северу от Клещиевки.

Видео дня

По информации Генштаба, ВСУ отбили вражеские атаки вблизи Раздоловки, Веселого, Спирного, Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки.

Кроме того, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что армия РФ недавно наступала на запад от Тоненького. В то же время украинские силы удерживают позиции на западной окраине Орловки, несмотря на информацию о продвижении оккупантов на запад от этого населенного пункта.

В свою очередь, по словам аналитиков, РФ незначительно продвинулась на юг от Новомихайловки. Также на участке границы Донецко-Запорожской области происходили позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений на этой линии фронта не зафиксировано.

Что касается юга страны, то на западе Запорожской области 24 марта продолжались позиционные боевые действия, однако изменений на этом участке также не обнаружено. По информации украинских и российских источников, бои продолжались возле Работино и Вербового. В то же время милблогеры РФ уверяли, что захватчики продвинулись до двух километров на северо-запад от Вербого в течение последних нескольких дней, однако ISW не удалось найти визуального подтверждения этих слов.

По словам украинских официальных лиц, 24 марта российские пехотинцы безуспешно атаковали позиции ВСУ возле Крынок на левом берегу Херсонщины.

Ситуация на фронте: последние новости

В ISW также сообщали, что Россия пытается захватить Часов Яр, что в Донецкой области. Аналитики института имеют изображения, которые не будут публиковать и описывать подробно. Согласно им, украинские военные построили значительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра, поэтому оккупанты, возможно, изо всех сил будут пытаться прорвать их.

Кроме того, стало известно, что Россия строит железную дорогу на оккупированных территориях, с помощью этого оккупанты хотят облегчить доступ к захваченным населенным пунктам.

"Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий за пределами Донецка", - отметили в британской разведке.

Вас также могут заинтересовать новости: