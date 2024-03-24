Первый участок железной дороги якобы восстановит доступ врагу к Бердянску.

Россия строит железную дорогу на оккупированных территориях Украины. Таким образом враг хочет облегчить себе доступ к захваченным городам.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Х (Twitter) со ссылкой на данные разведки. Правитель РФ Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветки от российского Ростова-на-Дону в оккупированный Крым через другие захваченные территории Украины. Тогда он сказал, что первый участок железной дороги якобы восстановит доступ к Бердянску.

По словам разведчиков, существующая железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности. Отмечается, что железнодорожная ветка к югу от Донецка длиной почти 60 км строилась восемь месяцев.

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"Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий за пределами Донецка", - добавляют в ведомстве.

По мнению британцев, одной из целей РФ будет поддержка активности в Мариуполе. В частности, захватчики, вероятно, захотят восстановить "Азовсталь" и другие объекты, которые разрушили в 2022 году.

Железная дорога на оккупированной территории

В ноябре 2023 года гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий заявил о начале строительства железной дороги из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, строительство новой колеи позволит обезопасить движение от обстрелов ВСУ.

Военный эксперт Иван Киричевский пояснил, что российские оккупанты уже готовятся к потере Крымского моста. Там считают, что уничтожение незаконно построенной переправы - это лишь вопрос времени, а потому им нужен другой путь, для снабжения войск.

"Оккупанты хотят построить железную дорогу вдоль побережья Азовского моря так, чтобы создать альтернативу Крымскому мосту. Здесь есть две составляющие - плохая и хорошая. Плохая - оккупанты готовят альтернативный логистический путь. Хорошая - россияне понимают, что рано или поздно Крымский мост будет разрушен", - отметил он.

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